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Греция активно исследует литий: какие перспективы ждут страну

1:40
Экономика

Греция стремится выявить и использовать свой потенциал в области критических и стратегических сырьевых ресурсов, соответствуя требованиям ЕС для уменьшения зависимости от третьих стран.

месторождение лития
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
месторождение лития

Это стало возможным благодаря Национальной Программе Исследований для Критических Минерального Сырья, которая была представлена Греческим Началом Геологических и Горных Исследований (ΕΑΓΜΕ) в рамках европейского проекта.

Генеральный директор ΕΑΓΜЕ Дионисий Гκοунтс подчеркнул, что "энергетический переход начинается и заканчивается с использованием минерального сырья". Он отметил важность реализации Национальной Программы для оценки и использования отечественного потенциала в этой сфере.

В частности, Греция активно исследует наличие лития, который является ключевым компонентом литий-ионных батарей для электрических автомобилей. ΕΑΓΜΕ уже проводит бурение на Самосе и в Родопах для выявления геологических образований с высокими концентрациями лития. 

Тем временем, цена на карбонат лития упала на 80% до около 9000 долларов за тонну с пиковых значений в ноябре 2022 года. Американские производители обвиняют Китай в том, что он затопил рынок лития, что привело к коллапсу цен и затруднениям для новых игроков. Несмотря на это, литий остаётся жизненно важным для энергетического перехода Европы, и ЕС требует увеличения его производства, пишет carandmotor.

Уточнения

Простое вещество литий — очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов — 0,534 г/см³), мягкий металл серебристо-белого цвета, окисляющийся на воздухе. Бурно реагирует с водой, образуя гидроксид лития и водород.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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