Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Германия располагает вторым по величине золотым запасом в мире — 3375 тонн, что эквивалентно примерно 270 тысячам золотых слитков.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

На сегодняшний день это примерно 315 миллиардов евро. Из этого количества более 1200 тонн, то есть около 37%, хранится в Нью-Йорке, в Федеральной резервной системе.

Бундесбанк утверждает, что это не проблема, так как ФРС политически независима. Однако Михаэль Ягер, глава Ассоциации налогоплательщиков Германии и Европы, не совсем так уверен. В последние недели Дональд Трамп ставил под сомнение независимость ФРС, когда она не снизила процентные ставки по его просьбе.

Он считает, что политическая атмосфера становится всё более напряжённой, и есть опасения, что интерес к немецкому золоту может возрасти со стороны администрации Трампа. Прогнозы таковы, что в течение двух лет золота может не стать.

Ягер призывает к действию, отмечая, что Франция уже давно вернула свой золотой запас. Теперь немецкие власти должны подумать о возвращении своего золота, пока не стало слишком поздно. Были направлены открытые письма президенту Бундесбанка и федеральному министру финансов с целью инициировать ответственные дебаты о будущем золота в свете нестабильной геополитической ситуации.

Вопрос о том, кому достанется немецкое золото в случае трансатлантического разрыва, становится всё более актуальным, пишет vg.

Уточнения

Золотой резерв или золотой запас, — запас золота, находящийся в ведении центрального банка и/или министерства финансов государства, являющийся частью золотовалютного резерва.



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