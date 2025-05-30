Европа переобулась: китайцы берут рынок авто нахрапом, а американцы гадают, что пошло не так

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Экономика

В апреле в Евросоюзе наблюдался незначительный рост продаж автомобилей, однако общий тренд этого года указывает на сокращение рынка.

Tesla на зарядке
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla на зарядке

Примечательно, что китайский производитель SAIC увеличил свои продажи в Европе, опередив по этому показателю такие бренды, как Suzuki, Seat и даже Tesla. Снижение продаж Tesla может быть связано с политической деятельностью Илона Маска, что негативно сказалось на объемах продаж американского производителя.

Ключевые вызовы и перспективы для мировой автомобильной промышленности, а также анализ фондового рынка этого сектора станут темой следующей публикации Investor Club.

По данным ACEA, апрельская статистика продаж автомобилей свидетельствует о продолжающейся тенденции. Особенно выделяется резкое падение продаж Tesla, контрастирующее с общим ростом рынка, пишет portfolio.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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