Европа переобулась: китайцы берут рынок авто нахрапом, а американцы гадают, что пошло не так

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле в Евросоюзе наблюдался незначительный рост продаж автомобилей, однако общий тренд этого года указывает на сокращение рынка.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla на зарядке

Примечательно, что китайский производитель SAIC увеличил свои продажи в Европе, опередив по этому показателю такие бренды, как Suzuki, Seat и даже Tesla. Снижение продаж Tesla может быть связано с политической деятельностью Илона Маска, что негативно сказалось на объемах продаж американского производителя.

Ключевые вызовы и перспективы для мировой автомобильной промышленности, а также анализ фондового рынка этого сектора станут темой следующей публикации Investor Club.

По данным ACEA, апрельская статистика продаж автомобилей свидетельствует о продолжающейся тенденции. Особенно выделяется резкое падение продаж Tesla, контрастирующее с общим ростом рынка, пишет portfolio.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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