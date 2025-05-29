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Геотермальная энергия на старте: как Будапештский аэропорт войдёт в новый энергетический век

1:04
Экономика

В Будапештском аэропорту имени Ференца Листа планируют использовать геотермальную энергию для снижения выбросов углекислого газа.

термальный источник
Фото: Wikimedia Commons by Wi1234 is licensed under Public domain
термальный источник

На пресс-конференции было объявлено, что ведутся работы по созданию системы мониторинга, чтобы обеспечить безопасное использование этой энергии. Если все пойдет по плану, к 2030 году аэропорт сможет сократить свои выбросы более чем на 90%!

Первое бурение геотермальной скважины начнется в 2025 году, что станет важным шагом к устойчивому энергоснабжению аэропорта. Венгрия уже является лидером в Европе по использованию геотермальной энергии, и в других регионах страны, таких как Сегед и Мишкольц, также работают серьезные системы.

Хотя геотермальные проекты в Венгрии имеют большой потенциал, они сопряжены с высокими затратами на бурение. Но, как сказал Штайнер Аттила, государственный секретарь по энергетике, они готовы помочь в этом вопросе, пишет origo.

Уточнения

Бурение — процесс разрушения горных пород с помощью специальной техники — бурового оборудования.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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