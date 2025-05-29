Золото и серебро станут деньгами во Флориде — что это может значит

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представьте, что вы расплачиваетесь в магазине не привычной бумажной валютой, а золотыми или серебряными монетами. Флорида решила воплотить это в реальность.

Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain золотые монеты

Новый закон: золото и серебро — официальные средства платежа

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон HB 999, признающий золото и серебро законным средством платежа в штате. С 1 июля 2026 года жители смогут использовать эти драгоценные металлы для оплаты товаров, услуг и налогов. Монеты должны иметь чистоту не менее 99,5% для золота и 99,9% для серебра, а также быть промаркированы весом и происхождением.

Освобождение от налогов и добровольность использования

Покупки золота и серебра будут освобождены от налога с продаж, что делает их более доступными для широкого круга граждан. Использование этих металлов в расчетах будет добровольным, за исключением некоторых финансовых учреждений, таких как обменные пункты и сервисы денежных переводов, которые обязаны принимать их.

Финансовая независимость и защита от инфляции

Десантис подчеркнул, что этот шаг направлен на укрепление финансовой независимости Флориды и защиту граждан от обесценивания доллара. Он отметил, что с 2015 года цена на золото утроилась, в то время как покупательная способность бумажной валюты снижается.

Подготовка к внедрению

До вступления закона в силу в 2026 году, регулирующие органы штата разработают необходимые правила и представят их на утверждение законодательному собранию. Это включает лицензирование компаний, работающих с драгоценными металлами, и обеспечение защиты потребителей.

Уточнения

Моне́та — денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой (стандартизированной) формы, веса и достоинства.



Платёжная систе́ма — совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому.



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