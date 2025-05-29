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Почему миром правит медь: 20 млн тонн открывают новые горизонты для Китая

1:46
Экономика

По предварительным данным, запасы руды на Тибетском нагорье превышают 20 миллионов тонн — это значительно больше, чем ожидали ранее.

Медь
Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медь

Месторождение, расположенное в Цинхай-Тибетском автономном районе, долгое время не вызывало интереса у геологов, однако на сегодня ситуация изменилась.

Медь — критически важный металл для возобновляемых источников энергии. Академик Тан Цзюсин отметил, что эффективность ветровых и солнечных технологий, а также новых транспортных средств зависит от отличной проводимости меди. Этот металл ценится за свою универсальность и используется в электронике, архитектуре и энергетической инфраструктуре, что делает его незаменимым для стран, стремящихся к надежным цепочкам поставок.

Спрос на медь растет. Например, в электромобилях используется больше меди, чем в традиционных автомобилях. В одной ветряной турбине может быть до 4 тонн меди для оптимизации работы генераторов. Солнечные энергосистемы также сильно зависят от меди для передачи энергии, что делает крупные месторождения важными для развития чистой энергетики и сокращения выбросов углекислого газа.

Аналитики считают, что это новое месторождение в Китае может увеличить внутреннее производство меди, снизив зависимость от международных поставщиков и изменяя ход переговоров о ценах. 

Логистика остается проблемой из-за сложных условий добычи на больших высотах, но исследователи ищут способы улучшить ситуацию. Специализированные буровые системы и технологии дистанционного зондирования могут помочь упростить процесс добычи в будущем, пишет earth.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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