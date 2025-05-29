Китай в поисках высоты: почему COMAC теряет доступ к американским двигателям

Китайская государственная компания COMAC разрабатывает свои коммерческие самолеты, чтобы конкурировать с гигантами Airbus и Boeing, пишет EADaily.
Однако у Китая пока нет собственных подходящих двигателей, и он зависит от импорта. Газета New York Times сообщает, что решение о приостановке продажи авиационных двигателей связано с недавними ограничениями, которые Китай ввел на экспорт редкоземельных металлов в США.
Министерство торговли США приостановило некоторые лицензии, которые позволяли американским компаниям продавать продукцию и технологии COMAC для разработки самолета C919. В ответ на это американское министерство начало пересматривать стратегически важный экспорт в Китай.
В ведомстве отметили, что в некоторых случаях они приостанавливали действие существующих разрешений на экспорт или вводили дополнительные требования на время проверки.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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