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Более 2 млн россиян выбрали вахту — что скрывается за этой тенденцией

1:38
Экономика

Все больше россиян выбирают вахтовую работу для заработка и карьерного роста.

Рабочий на заводе
Фото: http://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рабочий на заводе

По данным Минтруда РФ, к началу 2025 года более 2 миллионов человек трудятся вахтовым методом, причем показатель ежегодно растет на 5-7%. 

Психолог Иван Дергач поделился своим опытом и рекомендациями. Он отметил, что многие считают вахту работой для тех, кто не смог найти другую, но это не так. Работа вахтой — это привилегия, требующая образования и опыта. В компании, где он работает, есть современные условия: комфортные вахтовые поселки, хорошие столовые, прачечные, медицинские кабинеты и даже вай-фай. Вахта длится 35 дней, а затем столько же отдыха, передает mkset.ru.

Что касается личных качеств, то особых требований нет. Главное — мотивация и понимание своих целей. Адаптация на вахте у каждого своя, и если возникают сложности, можно обратиться к психологам, которые помогут поддержать сотрудников.

Что касается семейных отношений, то вахта может как укрепить брак, так и стать причиной расставания, в зависимости от существующих проблем. Важно вести диалог и обсуждать возникающие вопросы, чтобы сохранить отношения.

Эксперт советует тем, кто рассматривает вахтовую работу, задать себе вопросы о своих желаниях, страхах и целях, а также обратиться за помощью к близким или психологам для принятия обоснованного решения.

Уточнения

Карье́ра (итал. carriera — бег, жизненный путь, поприще, от лат. carrus — телега, повозка): успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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