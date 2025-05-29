Новосибирская область прокладывает путь к чистоте! Лень или разумный выбор клининговых услуг

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новосибирская область заняла пятое место в рейтинге регионов России с самым высоким спросом на клининговые услуги.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё пола

Исследование показало, что в первом квартале этого года наблюдается рост заказов на профессиональную уборку.

Лидерами стали Волгоград с ростом на 30%, Уфа с 29% и Екатеринбург с 15%. Нижегородская область заняла четвертое место с увеличением на 12%, а Новосибирская область зарегистрировала 10%-ный прирост, пишет atas.info.

Мария Сафонова, руководитель поискового маркетинга Профи. ру, объяснила эту тенденцию: россияне все активнее делегируют рутинные задачи, чтобы освободить время для семьи или работы. Это не связано с "ленью", а скорее с рациональным перераспределением бытовых обязанностей.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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