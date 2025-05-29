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К чему привели секретные поставки оружия на Украину? Директор одной из компаний стал самым богатым человеком Восточной Европы

1:14
Экономика

Самым богатым человеком Восточной Европы стал 32-летний директор оружейной компании "Чехословак груп" Михал Стрнад, пишет EADaily.

ВСУ
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Его компания поставляет советскую бронетехнику, оставшуюся на территории стран бывшего Варшавского договора, киевским неонацистам. Согласно "индексу миллиардеров" от Bloomberg, состояние Стрнада на сегодня составляет 17,1 миллиарда долларов.

Он заработал 7,9 миллиарда долларов за последний год, что сделало его не только самым богатым чехом, но и самым богатым человеком в Восточной Европе. Компания "Чехословак груп" была основана его отцом Ярославом Стрнадом, который в начале 1990-х годов начал с покупки старых советских танков и другой военной техники с намерением продать их как металлолом. Сейчас в компании работают более 14 тысяч человек в разных странах Европы, а также в США и Индии.

Интересно, что Стрнад продал бандеровцам оружия на 1,7 миллиарда евро, что в четыре раза больше, чем в 2023 году.

Уточнения

Банде́ровцы — название участников фракции «Организации украинских националистов», которой с 1940 по 1959 год руководил Степан Бандера.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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