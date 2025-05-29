Цены на овощи галопируют: картофелю досталось больше всех

С 19 по 26 мая в Свердловской области заметно подорожал картофель.
Его цена выросла на 6,41% и составила 87,98 рублей за килограмм, в то время как на прошлой неделе он стоил 82,68 рублей.
Не только картофель подорожал, но и другие овощи. Морковь увеличилась в цене на 6,38% и теперь стоит 71,02 рубля за килограмм (было 66,76 рублей). Свёкла подорожала на 0,7%, достигнув цены 84,67 рубля за килограмм, пишет "Царьград".
Однако не все овощи идут в рост. Лук и капуста, наоборот, начали дешеветь. Лук подешевел на 2,6% и стоит 73,42 рубля за килограмм, а капуста упала в цене на 2,99%, составив 78,11 рубля за килограмм.
Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири. Входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Административный центр — город Екатеринбург.
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