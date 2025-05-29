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Снижение не за горами: уже в июне ключевая ставка может упасть на 1-2%

1:20
Экономика

На ближайшем заседании Совета директоров Банка России, которое состоится 6 июня, возможно, примут решение о снижении ключевой ставки.

Женщина с графиком
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с графиком

Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, поделился своим прогнозом. Он считает, что обсуждение о снижении ставки, скорее всего, будет варьироваться в пределах 1-2%. Балынин предполагает, что ставка может снизиться на 1% до 20%, и оценивает вероятность этого сценария в 70%. Вероятность снижения до 19% составляет 20%, а 10% он оставляет на случай, если ставка останется без изменений, информирует сайт aif. ru.

Экономист отметил, что некоторые банки уже подготовили свои предложения к снижению ключевой ставки до 20% к предыдущему заседанию, но этого не произошло. Тем не менее, сигнал от Банка России был явно направлен на смягчение политики.

Балынин добавил, что сейчас все банки готовы к снижению ставки до 20%, и ставки по вкладам и кредитам будут корректироваться в сторону уменьшения. Также он подчеркнул, что в будущем заседании Совета директоров Банка России вероятно продолжение снижения ключевой ставки.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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