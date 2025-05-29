Не спешите с микрозаймом: что советует финансист

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко заявил, что перед тем как оформлять микрозайм, стоит попробовать получить кредит в банке, даже если у тебя плохая кредитная история.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кредит

Он отметил, что банки могут предложить более выгодные условия, такие как кредит под залог или с поручителем.

Микрофинансовые организации (МФО) по-прежнему будут популярны у клиентов с плохой кредитной историей, но к микрозаймам стоит подходить осторожно. Если нет уверенности в возврате средств, лучше рефинансировать долги через банки с более низкими ставками. Щербаченко подчеркнул, что даже с плохой кредитной историей можно получить кредит под залог или с поручителем, передает NEWS.ru.

В первом квартале 2025 года средняя сумма микрозайма в России выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальная сумма займа увеличилась на 25% и составила 75 тысяч рублей, что говорит о растущем спросе на услуги МФО. Средняя сумма займа, которую россияне запрашивают в МФО, достигла 9 тысяч рублей, что также на 10% выше, чем годом ранее.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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