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Тайны неба: редкие советские самолёты, которые почти никто не видел

2:09
Экономика » Производство » Авиация

Когда говорят о советской авиации, на ум приходят легендарные МИГи и Ту-144.

Л-39 «Альбатрос»
Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Л-39 «Альбатрос»

Но в тени громких имён скрывается множество уникальных и малоизвестных самолётов, которые так и не стали массовыми или остались лишь в экспериментальных образцах. Давайте познакомимся с редкими "небесными" героями СССР — настоящими раритетами авиационной истории.

Су-24 — бомбардировщик, который прятался от радаров

Первый советский фронтовой бомбардировщик с переменной геометрией крыла. Секретный проект 1970-х, мало известный широкой публике. Мощный и быстрый, предназначался для прорыва противовоздушной обороны.

Ту-22М "Бэкфайр" — стратег с секретом

Сверхзвуковой бомбардировщик с раздвижным крылом, разработанный для дальних миссий. Несмотря на большую мощь, был ограничен в массовом производстве из-за высокой стоимости. Использовался редко, но имел большое стратегическое значение.

Як-28 — шпион и разведчик

Многоцелевой самолёт с несколькими модификациями для радиоэлектронной борьбы и разведки. В СССР был засекречен, а за рубежом почти не был известен. Выпускался в ограниченном количестве и стоял на вооружении только в определённых частях.

Л-39 "Альбатрос" — редкий учебный с большой историей

Учебно-боевой самолёт, который, несмотря на ограниченное производство, стал одним из самых успешных. Использовался для подготовки пилотов не только в СССР, но и за рубежом. Часто упускается из виду в разговоре о советской авиации, но заслуживает особого внимания.

Советская авиация — это не только яркие и знаменитые модели, но и множество редких, тайных и экспериментальных самолётов, которые играли важную роль в истории. Они не получили широкой огласки, но именно эти машины хранят в себе дух инноваций и тайных разработок, без которых советское небо выглядело бы совсем иначе.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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