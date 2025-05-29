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Жизнь в страхе и экономии: почему пожилые россияне боятся тратить деньги

2:07
Экономика

Многие пожилые люди в России продолжают копить деньги на так называемый "чёрный день", отказывая себе в самом необходимом. Об этом рассказала заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая в беседе с aif.ru.

Бабушка
Фото: https://www.freepik.com by stockking
Бабушка

По её словам, в основе такого поведения лежат не только тревожность и жизненный опыт, но и отсутствие финансового планирования. Эксперт пояснила, что даже при отсутствии реальной угрозы лишиться средств, пожилые россияне всё равно предпочитают экономить — зачастую в ущерб качеству жизни.

Шацкая отметила, что сегодняшние пенсионеры выросли в условиях дефицита и нестабильности, что сформировало у них стойкое недоверие к будущему. Их пугают возможные непредвиденные расходы, особенно связанные со здоровьем. При этом многие из них не имеют чёткого плана по управлению личными финансами.

Экономист подчеркнула, что привычка отказывать себе — это не жадность, а следствие многолетнего напряжения. Тем не менее, она считает такую стратегию ошибочной: в попытке отложить на крайний случай пенсионеры нередко лишают себя радостей настоящего и рискуют провести оставшиеся годы в условиях нехватки не ресурсов, а впечатлений.

Эксперт также указала на важность поддержки со стороны близких. По её мнению, пожилые люди не нуждаются в упрёках, но им стоит мягко предлагать разумные решения. Вместо критики следует использовать "я-высказывания" и акцент на семейных ценностях. Например, фраза "Ты столько сделала для нас, теперь позволь нам помочь тебе жить лучше" может быть воспринята гораздо теплее, чем прямой призыв тратить больше.

Шацкая призвала не оставлять пенсионеров один на один с финансовыми тревогами. Лучше предложить конкретные шаги: записать на профилактический осмотр, оформить доставку свежих продуктов или купить удобную бытовую технику — всё это создаёт ощущение заботы и уверенности, а не давления.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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