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С июня будем отчитываться за каждую копейку: какие переводы попадут под контроль ФНС

1:51
Экономика

С начала июня в России вступает в силу новый закон, ужесточающий контроль за переводами денежных средств на банковские карты. Как сообщил председатель комитета по налогам "Опоры России" Павел Зюков в комментарии Общественной Службе Новостей, налоговые органы будут уделять особое внимание регулярным и крупным транзакциям.

Банковская карта
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковская карта

По словам эксперта, если вам поступает один перевод — даже значительный — он, скорее всего, не вызовет интереса у Федеральной налоговой службы. Однако, когда речь идёт о повторяющихся операциях или серии платежей за короткий срок, от владельца карты могут потребовать пояснения по поводу происхождения средств.

Юрист подчеркнул, что усилия властей направлены, прежде всего, на борьбу с теневыми доходами, а не на давление на обычных граждан.

Многие банки, по словам Зюкова, уже сегодня начинают действовать проактивно — приостанавливают сомнительные переводы и запрашивают документы у получателей. Особенное внимание уделяется случаям, когда на счёт поступают миллионы рублей, или в течение одного дня наблюдается подозрительно высокая активность.

Эксперт заверил, что поводов для паники нет: единичные переводы не вызовут массового контроля, поскольку это могло бы спровоцировать недовольство граждан. Однако если вы получаете средства регулярно — особенно от разных лиц и без пояснений — будьте готовы к интересу со стороны банка и налоговых органов.

Если вы получаете переводы за работу, аренду или услуги — желательно заранее позаботиться о документальном оформлении поступлений. Иначе можно столкнуться с временной блокировкой карты, необходимостью разъяснений и возможными налоговыми обязательствами.

Уточнения

Федеральная налоговая служба (ФНС России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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