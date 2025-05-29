Капля сметаны и одно яблоко раз в три дня: подсчитано, что можно купить на среднюю пенсию

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пожилым гражданам России приходится балансировать на грани выживания: почти весь их доход уходит на базовые нужды. Об этом сообщила доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова, комментируя структуру расходов пенсионеров для "Газеты.Ru".

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По информации экономиста, более 12 тысяч рублей — примерно половина средней пенсии — ежемесячно уходит на еду. Хотя официальный минимум продуктового набора, по данным Росстата за март 2025 года, составляет 7500 рублей, реальное потребление существенно скромнее.

Фатхлисламова поделилась примерным рационом, который вписывается в пенсию. В нём — ржаной хлеб, 0,5 литра молока, одно яйцо раз в два дня, 60 граммов курицы или рыбы, немного вермишели или круп, творог с каплей сметаны. Из фруктов — одно яблоко раз в три дня, а на сладости — максимум карамелька или печенье раз в два дня.

Сколько продуктов можно купить на пенсию в 25 тысяч рублей

На фоне официальной средней пенсии — чуть более 25 тысяч рублей — возможности ограничены. Экономист подсчитала, что на эту сумму можно приобрести:

2 кг говядины на кости

2 кг курицы и столько же рыбы

240 г сливочного масла

20 кг картофеля

2,5 кг яблок

по 100 г карамели и печенья

И это — почти весь месячный бюджет, если не учитывать расходы на одежду, коммунальные услуги и медикаменты.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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