Капля сметаны и одно яблоко раз в три дня: подсчитано, что можно купить на среднюю пенсию

Пожилым гражданам России приходится балансировать на грани выживания: почти весь их доход уходит на базовые нужды. Об этом сообщила доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова, комментируя структуру расходов пенсионеров для "Газеты.Ru".
По информации экономиста, более 12 тысяч рублей — примерно половина средней пенсии — ежемесячно уходит на еду. Хотя официальный минимум продуктового набора, по данным Росстата за март 2025 года, составляет 7500 рублей, реальное потребление существенно скромнее.
Фатхлисламова поделилась примерным рационом, который вписывается в пенсию. В нём — ржаной хлеб, 0,5 литра молока, одно яйцо раз в два дня, 60 граммов курицы или рыбы, немного вермишели или круп, творог с каплей сметаны. Из фруктов — одно яблоко раз в три дня, а на сладости — максимум карамелька или печенье раз в два дня.
На фоне официальной средней пенсии — чуть более 25 тысяч рублей — возможности ограничены. Экономист подсчитала, что на эту сумму можно приобрести:
И это — почти весь месячный бюджет, если не учитывать расходы на одежду, коммунальные услуги и медикаменты.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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