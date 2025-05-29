Закон не защитит: как правильно разместить крупную сумму на вкладах

Финансовые консультанты напоминают: система страхования банковских вкладов в России защищает сбережения клиентов, но только в пределах суммы, установленной законом. По словам аналитика "АВИ Кэпитал" Анастасии Найшевой, размер страхового покрытия составляет не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке.
Максимальная сумма компенсации закреплена в федеральном законе № 177-ФЗ — это именно та сумма, которую государство гарантирует вернуть в случае отзыва лицензии у банка. Если клиент превышает этот лимит, всё, что свыше — остаётся под вопросом.
Найшева пояснила: если сумма накоплений составляет, к примеру, 5 миллионов рублей, разумно не хранить все средства в одном банке. Чтобы вложения попали под полное страховое покрытие, их стоит распределить между несколькими финансовыми организациями. Главное — следить за тем, чтобы в каждом банке размер вклада не превышал 1,4 миллиона рублей, включая начисленные проценты, пишет RT.
Финансовые специалисты советуют подходить к размещению средств осознанно и не полагаться исключительно на известность банка. Даже крупнейшие учреждения не застрахованы от сложностей, а значит — лучше иметь чёткую схему диверсификации. Это позволит избежать потерь и сохранить все сбережения в случае непредвиденных ситуаций.
Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
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