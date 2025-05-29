Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздничный киш с гречневым тестом, грибами и орехами — попробуйте этот рецепт и удивите гостей
Мифы о пластике лица: что пугает зря, а что действительно стоит знать
Ностальгия на тарелке: необычные блюда СССР, которые снова в моде
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Система есть, но не спасёт: как машины обманывают нас своей безопасностью
42 года вместе: бывший муж Анжелики Агурбаш хочет вернуться к своей первой жене
Опасность на горизонте: как избежать встречи с акулой на пляжах Рио
Момент между сном и бодрствованием таит один неожиданный эффект
В сибирской тайге нашли зону, где сбивается время — компасы сходят с ума, а люди теряются в реальности

Закон не защитит: как правильно разместить крупную сумму на вкладах

1:32
Экономика

Финансовые консультанты напоминают: система страхования банковских вкладов в России защищает сбережения клиентов, но только в пределах суммы, установленной законом. По словам аналитика "АВИ Кэпитал" Анастасии Найшевой, размер страхового покрытия составляет не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке.

Копилка
Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Копилка

Максимальная сумма компенсации закреплена в федеральном законе № 177-ФЗ — это именно та сумма, которую государство гарантирует вернуть в случае отзыва лицензии у банка. Если клиент превышает этот лимит, всё, что свыше — остаётся под вопросом.

Найшева пояснила: если сумма накоплений составляет, к примеру, 5 миллионов рублей, разумно не хранить все средства в одном банке. Чтобы вложения попали под полное страховое покрытие, их стоит распределить между несколькими финансовыми организациями. Главное — следить за тем, чтобы в каждом банке размер вклада не превышал 1,4 миллиона рублей, включая начисленные проценты, пишет RT.

Финансовые специалисты советуют подходить к размещению средств осознанно и не полагаться исключительно на известность банка. Даже крупнейшие учреждения не застрахованы от сложностей, а значит — лучше иметь чёткую схему диверсификации. Это позволит избежать потерь и сохранить все сбережения в случае непредвиденных ситуаций.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Наука и техника
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё Аудио 
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Авто
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Украина — мировой чемпион по шантажу МОК: как превратить спорт в цирк истерик Дмитрий Плотников Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Последние материалы
Лизнул и замер: как собаки читают хозяев по запаху стоп и что в этом тревожного
Как посадить яблоню, чтобы соседям было стыдно за их деревья: подходим к вопросу правильно
Как не убить блеск плитки при мытье — всё дело в последовательности
Закон не защитит: как правильно разместить крупную сумму на вкладах
Украина — мировой чемпион по шантажу МОК: как превратить спорт в цирк истерик
Звучит пугающе, работает нежно: кислоты в умывании, которые творят чудо
Вишнёвый тарт: секрет мягкого песочного теста и сочной начинки: идеальный десерт для лета
Старые оковы в прошлом: Настя Ивлеева восстала из пепла после скандала и запускает новый медиапроект
Водителей ждут изменения: как спецтранспорт будет формировать движение
Тайны неба: редкие советские самолёты, которые почти никто не видел
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.