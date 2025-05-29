Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
42 года вместе: бывший муж Анжелики Агурбаш хочет вернуться к своей первой жене
Система есть, но не спасёт: как машины обманывают нас своей безопасностью
Опасность на горизонте: как избежать встречи с акулой на пляжах Рио
Момент между сном и бодрствованием таит один неожиданный эффект
Идеальные гнёзда из спагетти с мясом и сыром — ваш новый любимый ужин без специальной пасты
В сибирской тайге нашли зону, где сбивается время — компасы сходят с ума, а люди теряются в реальности
Лизнул и замер: как собаки читают хозяев по запаху стоп и что в этом тревожного
Как посадить яблоню, чтобы соседям было стыдно за их деревья: подходим к вопросу правильно
Как не убить блеск плитки при мытье — всё дело в последовательности

Почта России отправляется в Китай: доставка по земле возвращается

1:15
Экономика

Пресс-служба "Почты России" сообщила о возобновлении одного из ключевых направлений — теперь посылки снова будут доставляться в Китай не только по воздуху, но и по земле.

Почта России - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Yuri Geler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Почта России - panoramio

Это решение, как поясняется в официальном заявлении, принято в рамках расширения логистических возможностей и повышения устойчивости почтовой инфраструктуры, пишет ТАСС.

Ранее компания приостанавливала этот способ доставки, сосредоточившись на других каналах, однако восстановление сухопутных маршрутов стало логичным шагом на фоне растущего товарооборота между странами. Возврат к прежним логистическим схемам может заметно сократить сроки доставки и повысить стабильность при передаче грузов.

В это же время в Госдуме готовится к рассмотрению новый законопроект, касающийся статуса "Почты России" как уполномоченного оператора. Как пояснял председатель комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов, документ будет внесён в нижнюю палату парламента в мае-июне.

Речь идёт о юридическом закреплении функций доставки в многоквартирные дома, интеграции с сервисами "Госуслуги" и создании цифровой экосистемы, в которой компания будет играть ключевую роль.

Уточнения

Акционерное общество (АО) «Почта России» — российская государственная компания, оператор российской почтовой связи общего пользования.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники
Военные новости
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники Аудио 
Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле
Домашние животные
Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Авто
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Украина — мировой чемпион по шантажу МОК: как превратить спорт в цирк истерик Дмитрий Плотников Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Последние материалы
Лизнул и замер: как собаки читают хозяев по запаху стоп и что в этом тревожного
Как посадить яблоню, чтобы соседям было стыдно за их деревья: подходим к вопросу правильно
Как не убить блеск плитки при мытье — всё дело в последовательности
Закон не защитит: как правильно разместить крупную сумму на вкладах
Украина — мировой чемпион по шантажу МОК: как превратить спорт в цирк истерик
Звучит пугающе, работает нежно: кислоты в умывании, которые творят чудо
Вишнёвый тарт: секрет мягкого песочного теста и сочной начинки: идеальный десерт для лета
Старые оковы в прошлом: Настя Ивлеева восстала из пепла после скандала и запускает новый медиапроект
Водителей ждут изменения: как спецтранспорт будет формировать движение
Тайны неба: редкие советские самолёты, которые почти никто не видел
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.