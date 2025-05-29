Почта России отправляется в Китай: доставка по земле возвращается

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пресс-служба "Почты России" сообщила о возобновлении одного из ключевых направлений — теперь посылки снова будут доставляться в Китай не только по воздуху, но и по земле.

Фото: commons.wikimedia.org by Yuri Geler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Почта России - panoramio

Это решение, как поясняется в официальном заявлении, принято в рамках расширения логистических возможностей и повышения устойчивости почтовой инфраструктуры, пишет ТАСС.

Ранее компания приостанавливала этот способ доставки, сосредоточившись на других каналах, однако восстановление сухопутных маршрутов стало логичным шагом на фоне растущего товарооборота между странами. Возврат к прежним логистическим схемам может заметно сократить сроки доставки и повысить стабильность при передаче грузов.

В это же время в Госдуме готовится к рассмотрению новый законопроект, касающийся статуса "Почты России" как уполномоченного оператора. Как пояснял председатель комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов, документ будет внесён в нижнюю палату парламента в мае-июне.

Речь идёт о юридическом закреплении функций доставки в многоквартирные дома, интеграции с сервисами "Госуслуги" и создании цифровой экосистемы, в которой компания будет играть ключевую роль.

Уточнения

Акционерное общество (АО) «Почта России» — российская государственная компания, оператор российской почтовой связи общего пользования.



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