Сергей Миронов: Минсельхоз может остановить рост цен на продукты

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сергей Миронов, возглавляющий в Госдуме фракцию "Справедливая Россия — За правду", обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с призывом использовать возможности Минсельхоза для урегулирования стоимости продуктов питания:

Фото: commons.wikimedia.org by State Duma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сергей Миронов

"… прошу дать поручение министерству сельского хозяйства выполнить анализ причин роста цен на продовольственные товары и разработать меры по сдерживанию цен".

По данным Росстата за март 2025 года, минимальная продуктовая корзина, включающая базовые продукты (мясо, рыба, крупы, молочные продукты, яйца, овощи, фрукты, сладости), обходится примерно в 7,5 тысяч рублей.

Среднестатистический пенсионер тратит около 12,5 тысяч рублей на еду, что составляет половину его пенсии. Примерный дневной рацион пенсионера может состоять из буханки ржаного хлеба, 0,5 литра молока, половины яйца (в среднем), 60 граммов курицы или рыбы, 30 граммов крупы, 45 граммов творога с небольшим количеством сметаны, а также одного яблока раз в три дня и небольшого количества сладостей.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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