3 млн кубометров ежедневно: Украине дали зелёный свет по новому газовому маршруту из США

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина разработала альтернативный механизм для ввоза американского сжиженного газа (СПГ).

Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ газ

Первые партии, доставленные по новому логистическому пути, ожидаются в самое ближайшее время. Поставки газа будут осуществляться в обратном направлении из Греции, транзитом через Болгарию, Румынию и Молдову. Этот маршрут позволит импортировать около трех миллионов кубических метров газа ежедневно.

Согласно информации РБК, могут быть запущены уже в июне, и в случае их продолжения до конца года, Украина сможет закупить от 700 до 800 миллионов кубометров американского СПГ.

ExPro Daily Gas информирует о пиковых за последние два года ценах на природный газ в Украине, достигающих отметки в 23 тысячи гривен (или 553 доллара) за кубометр. Эксперты объясняют это превышением потребительского спроса над имеющимся предложением.

Алексей Кучеренко, занимающий должность первого заместителя главы энергетического комитета Верховной рады, подчеркнул, что российский газ продолжает поступать в страну в определенном объеме, несмотря на закупки топлива через европейские государства. Он также отметил, что в условиях функционирования общего европейского газового рынка, невозможно точно установить происхождение газа, поставляемого через "Турецкий поток" в Венгрию и Сербию.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



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