Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 советских лайфхаков для дачников, которые реально работают
Создайте идеальный уголок красоты: 5 советов по организации туалетного столика
Первые прогулки могут сломать психику — как не испортить щенка с первого выхода
Как правильно наносить румяна в 2025 году: тренд, который преобразит ваш макияж
Вакуум для живота: как убрать боль в спине и сузить талию всего за 5 недель
Древний ген неандертальцев ожил: как мутация древних гоминидов меняет скелет современных животных
От бирюзы до красноватого песка: 10 пляжей Европы, которые перевернут ваше представление об отдыхе
Личи дома — это реально! Узнайте, как вырастить экзотические плоды в своей квартире
Советские междугородние автобусы: комфорт по ГОСТу и без Wi-Fi

3 млн кубометров ежедневно: Украине дали зелёный свет по новому газовому маршруту из США

1:29
Экономика

Украина разработала альтернативный механизм для ввоза американского сжиженного газа (СПГ).

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
газ

Первые партии, доставленные по новому логистическому пути, ожидаются в самое ближайшее время. Поставки газа будут осуществляться в обратном направлении из Греции, транзитом через Болгарию, Румынию и Молдову. Этот маршрут позволит импортировать около трех миллионов кубических метров газа ежедневно.

Согласно информации РБК, могут быть запущены уже в июне, и в случае их продолжения до конца года, Украина сможет закупить от 700 до 800 миллионов кубометров американского СПГ.

ExPro Daily Gas информирует о пиковых за последние два года ценах на природный газ в Украине, достигающих отметки в 23 тысячи гривен (или 553 доллара) за кубометр. Эксперты объясняют это превышением потребительского спроса над имеющимся предложением.

Алексей Кучеренко, занимающий должность первого заместителя главы энергетического комитета Верховной рады, подчеркнул, что российский газ продолжает поступать в страну в определенном объеме, несмотря на закупки топлива через европейские государства. Он также отметил, что в условиях функционирования общего европейского газового рынка, невозможно точно установить происхождение газа, поставляемого через "Турецкий поток" в Венгрию и Сербию.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали Аудио 
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Наука и техника
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё Аудио 
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Авто
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого Аудио 
Популярное
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке

На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.

Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Последние материалы
Советские междугородние автобусы: комфорт по ГОСТу и без Wi-Fi
Личи дома — это реально! Узнайте, как вырастить экзотические плоды в своей квартире
Филипп Киркоров воссоединяет родителей: неожиданный шаг после их смерти
Трава против вони и тумана: как лавровый лист наводит порядок в салоне
Через 10 лет никто не захочет водить автомобиль: что может вытеснить машины навсегда
Этот секретный ингредиент в воде улучшит состояние ваших растений
Кафе New York в Будапеште, где литераторам выдавали собачьи языки
Вас обманывали весь этот год: самые модные брови делают наоборот
Советский гараж: инструменты, запах и ритуалы настоящего хозяина
Избегая перегрева, сохраняем вкус: эксперт рассказала о правилах транспортировки вина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.