Избегая перегрева, сохраняем вкус: эксперт рассказала о правилах транспортировки вина

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам Олеси Латышевой, директора департамента Роскачества и руководителя "Винного гида России", оптимальная температура хранения вина не должна превышать 20 °C.

Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain бутылка вина

Это важно учитывать при транспортировке вина, особенно фермерского или органического, где содержание диоксида серы, защищающего от порчи при нагревании, часто снижено. Перегрев может вызвать нежелательное брожение, что можно заметить по выдавленной пробке.

Во избежание порчи вина при перевозке в автомобиле, специалисты Роскачества советуют хранить приобретенные коробки в тени или под кондиционером, либо приобретать их непосредственно перед отъездом, особенно в жаркое время года. Рекомендации по транспортировке вин от небольших хозяйств лучше уточнять у производителей, а для ценных экземпляров использовать термосумки или автохолодильники.

Вина крупных компаний, как правило, более устойчивы к транспортировке, чем продукция фермерских хозяйств.

Эксперты "Винного гида России" рекомендуют не открывать привезенные с юга бутылки в течение первой недели или двух после поездки. Вино, как живой организм, испытывает "стресс" при транспортировке. Его вкус и аромат лучше раскроются после "отдыха" в прохладном месте.

Уточнения

Сумка-термос (термосумка изотермическая сумка) — специальный вид сумок для продолжительного сохранения более низкой температуры продуктов питания (напитков или блюд), по сравнению с температурой окружающей среды. Изготавливаются с использованием теплоизоляционных материалов.





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