Рекордная волна на рынке жилья: что стоит за ростом альтернативных сделок

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В период с начала января по конец апреля 2025 года в Москве и Московской области наблюдался значительный рост числа покупок новых квартир, финансируемых за счет продажи имеющегося жилья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

По данным аналитиков инвестиционной фирмы "Флип", такие сделки составили 70% от общего числа. В целом по России этот показатель достиг 85%.

Доля альтернативных сделок на вторичном рынке жилья в столичном регионе увеличилась на 30 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных 70% за последние пять лет.

Альтернативные сделки подразумевают одновременную продажу старой квартиры и приобретение новой. Тенденция к увеличению доли таких сделок наблюдается и на общероссийском вторичном рынке жилья. По оценкам Александра Попова, генерального директора группы компаний "Плюс", в период с января по май доля альтернативных сделок составила 80-85%, что является максимальным значением с 2016 года. Для сравнения, в 2024 году этот показатель колебался в диапазоне 45-60%, согласно "Ъ".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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