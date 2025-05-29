Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пушистый спутник или тревожный сигнал? Что значит кошачье преследование
Секреты выживания сада в жаркие дни: как растить растения, которые не требуют воды
Пельмени по ГОСТу: почему их вкус помнят до сих пор
Невероятно вкусно и полезно: секреты приготовления овсяного печенья с имбирем
Тайна спасения пчел: что нужно посадить в городе, чтобы спасти пчел и улучшить урожай
Холодные дни – горячие тренировки: пасмурная погода поможет в достижении фитнес-целей
Необычный кремль Рязани: чем он отличается от обычных крепостей
Что делать, если свидание сразу после работы? Спасаем образ без лишних усилий
Занавес: Кудрявцева рассказала о конфузе, который произошёл с ней на дороге

Рекордная волна на рынке жилья: что стоит за ростом альтернативных сделок

1:19
Экономика

В период с начала января по конец апреля 2025 года в Москве и Московской области наблюдался значительный рост числа покупок новых квартир, финансируемых за счет продажи имеющегося жилья.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

По данным аналитиков инвестиционной фирмы "Флип", такие сделки составили 70% от общего числа. В целом по России этот показатель достиг 85%.

Доля альтернативных сделок на вторичном рынке жилья в столичном регионе увеличилась на 30 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных 70% за последние пять лет.

Альтернативные сделки подразумевают одновременную продажу старой квартиры и приобретение новой. Тенденция к увеличению доли таких сделок наблюдается и на общероссийском вторичном рынке жилья. По оценкам Александра Попова, генерального директора группы компаний "Плюс", в период с января по май доля альтернативных сделок составила 80-85%, что является максимальным значением с 2016 года. Для сравнения, в 2024 году этот показатель колебался в диапазоне 45-60%, согласно "Ъ".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Мир. Новости мира
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры Аудио 
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Авто
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого Аудио 
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Авто
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера Аудио 
Популярное
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке

На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.

Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Последние материалы
Не просто украшение: как камни помогают сохранить влагу и продлить вегетационный период
Секрет здоровья для людей старше 70 лет: сколько шагов на самом деле нужно в этом возрасте
Раскрываем карты: авиакомпании обязаны предоставить это при задержке рейса — подробная инструкция от Росавиации
Принёс свой отрезанный палец — врачи отправили обратно: фиаско в Симферополе
Как защитить деревья от гусениц: откройте 3 натуральных способа
Не повторяйте этих ошибок: как правильно готовить яйца, чтобы максимально сохранить питательные вещества
Не упустите момент: эти популярные кроссоверы подешевели в 2025 году
Воздушная ловушка: как невидимый кокон духов мешает вам дышать
Это комнатное растение пахнет лучше любого освежителя: ваш дом наполнится волшебным ароматом
Почему опоссумы и утконосы светятся в ультрафиолете: тайны природы, о которых мало кто знает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.