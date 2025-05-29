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Почему половина пенсии уходит на еду? Экономическая реальность

2:32
Экономика

Согласно анализу кандидата экономических наук Гульнары Фатхлисламовой, в среднем половина пенсионных выплат уходит на приобретение продуктов питания.

Магазин
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Магазин

На среднестатистическую российскую пенсию можно приобрести около двух килограммов говядины на кости, аналогичное количество рыбы или курицы, 240 граммов сливочного масла, 20 килограммов картофеля, два с половиной килограмма яблок, а также по 100 граммов карамели и печенья, пишет Газета.Ru.

По данным Росстата за март 2025 года, минимальная продуктовая корзина, включающая базовые продукты (мясо, рыба, крупы, молочные продукты, яйца, овощи, фрукты, сладости), обходится примерно в 7,5 тысяч рублей. Среднестатистический пенсионер тратит около 12,5 тысяч рублей на еду, что составляет половину его пенсии. Примерный дневной рацион пенсионера может состоять из буханки ржаного хлеба, 0,5 литра молока, половины яйца (в среднем), 60 граммов курицы или рыбы, 30 граммов крупы, 45 граммов творога с небольшим количеством сметаны, а также одного яблока раз в три дня и небольшого количества сладостей.

Фатхлисламова также указывает, что фиксированный набор потребительских товаров и услуг (включая одежду, коммунальные платежи) в марте 2025 года оценивался в 24,5 тысячи рублей, что практически полностью покрывается средней пенсией по старости. В результате у пенсионеров практически не остается средств на лекарства и медицинские услуги, не говоря уже о других расходах.

По данным Социального фонда, средняя пенсия по старости в России на апрель 2025 года составляла чуть более 25 тысяч рублей. В 30 регионах из 89 этот показатель выше среднего по стране. Самые высокие пенсии выплачиваются на Чукотке (41,5 тысячи рублей), самые низкие — в Кабардино-Балкарии (19,1 тысячи рублей). Прожиточный минимум для пенсионеров в 2025 году установлен на уровне 15,2 тысячи рублей, что является чертой бедности.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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