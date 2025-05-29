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Такие долги не прощаются: сокрытие информации стало катастрофой для должника

1:36
Экономика

Верховный суд РФ подтвердила правомерность решения об отказе в аннулировании долгов гражданина после завершения процедуры банкротства физлица, если установлено, что должник умышленно утаил от кредитных организаций сведения о своей фактической закредитованности. 

Молоток судьи
Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

В качестве примера приводится случай с Павлом Россом, который в течение одной недели оформил девять кредитных договоров на общую сумму свыше 7 миллионов рублей в разных банках. Впоследствии он инициировал процедуру банкротства, мотивируя неспособность погашать долги потерей работы и неудачами в сфере сетевого маркетинга.

Рассмотрев дело, различные судебные инстанции приняли противоречивые решения, однако экономическая коллегия Верховного суда поддержала позицию банков. Суд указал, что заемщик был обязан информировать кредиторов о наличии множественных одновременных займов, особенно учитывая временной лаг в обновлении информации в бюро кредитных историй. Более того, полученные средства были заявлены как потребительские, но фактически использовались для покрытия бизнес-рисков, что также противоречит принципам добросовестности.

Следовательно, Верховный суд квалифицировал действия Росса как сокрытие важной информации и отклонил его просьбу об освобождении от долгов. Юристы, с которыми побеседовал "Ъ", назвали это решение важным и подчеркнули его прецедентный характер для практики банкротства физических лиц.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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