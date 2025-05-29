Налог на безопасность: водители из спокойных регионов заплатят меньше за ОСАГО

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России владельцы транспортных средств из регионов с благоприятной статистикой ДТП и небольшим количеством страховых махинаций могут получить возможность платить меньше за полис ОСАГО.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионер за рулем

Регулятор в лице Центрального банка изучает варианты внедрения новых коэффициентов, которые позволят снизить цену страховки для водителей, соблюдающих правила дорожного движения, и избежать перекладывания убытков на других страхователей.

Как пишут Известия, при расчете стоимости ОСАГО уже учитывается территориальный коэффициент, основанный на интенсивности движения и среднем размере страховых выплат в конкретном регионе. Однако существующая система не исключает случаев, когда автовладельцы из благополучных регионов вынуждены косвенно покрывать убытки, возникающие из-за повышенных рисков в других частях страны. ЦБ намерен решить эту проблему и разрабатывает механизм, позволяющий сделать цену полиса более справедливой.

По данным издания, в 2024 году в перечень регионов с самой высокой убыточностью по ОСАГО вошли такие субъекты, как Ингушетия, Дагестан, Чечня, Камчатский край и Карачаево-Черкесская Республика. Кроме того, повышенные показатели убыточности отмечены в Приморском и Хабаровском краях, республиках Северная Осетия, Бурятия и Кабардино-Балкария.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.



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