Кризис кредитования? Среди россиян растёт спрос на услуги ломбардов

3:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне увеличения отказов в кредитах и роста цен на золото, россияне все чаще обращаются в ломбарды вместо банков.

Фото: https://www.freepik.com Бижутерия

Эксперты отмечают, что в настоящее время количество закрывающихся ломбардов превышает число открывающихся.

Ломбардные займы, в отличие от банковских, не требуют одобрения и не влияют на кредитную историю, однако процентные ставки в них могут превышать 100%. Этим пользуются мошенники, заманивая людей в ломбарды для заклада ценностей и присваивая полученные деньги. Заемщики рискуют потерять имущество или нести значительные процентные издержки в поисках средств для выкупа.

В связи с отказами в кредитах, клиенты все чаще обращаются в ломбарды, где в основном закладывают ювелирные изделия. По словам Людмилы Грибок, председателя правления Региональной ассоциации ломбардов, случаи изъятия заложенного имущества у жертв мошенников пока единичны, но имеют место. В ломбарды также обращаются лица, которым отказывают в кредитах банки и микрофинансовые организации из-за жесткой кредитной политики. Ограничения ЦБ на выдачу кредитов закредитованным заемщикам также способствуют этому.

По словам Алексея Лазутина, председателя совета союза "Национальное объединение ломбардов", спрос на услуги ломбардов и объем их портфеля в 2024–2025 годах вырос из-за роста цен на золото и перетока клиентов из банков и МФО. Людмила Грибок подтверждает, что клиенты, получившие отказ в банках и МФО, обращаются в ломбарды, но не так активно.

Евгений Фоменко, операционный директор сети "Мосгорломбард", отмечает, что в 2024 году объем выданных займов увеличился на 17%, а количество клиентов — на 12%. Ломбардные займы остаются простым и быстрым способом получения средств, не требующим одобрения банка и не влияющим на кредитную историю.

Крупные ломбардные сети демонстрируют положительную динамику, в то время как средние и мелкие игроки сталкиваются с ухудшением показателей и уходят с рынка, переходя в теневой сектор. По мнению Национального объединения ломбардов, дальнейшее сокращение числа ломбардов недопустимо, так как это может привести к серьезным социальным последствиям. Людмила Грибок считает, что излишняя зарегулированность отрасли влияет на уход ломбардов с рынка больше, чем отмена моратория.

С 2014 года ломбарды находятся под контролем ЦБ. До этого в ФНС было зарегистрировано около 8,5 тысяч ломбардов, а сейчас осталось чуть более 1,8 тысячи. Помимо ювелирных изделий, клиенты сдают в залог телефоны, компьютеры и даже холодильники. В настоящее время клиенты выкупают 80-85% залогов. Средний возраст клиентов ломбардов — от 35 до 55 лет, и ключевым минусом являются высокие процентные ставки, пишет РГ.

Уточнения

Ломба́рд (по названию Ломбардии, региона Италии) — специализированная коммерческая организация, осуществляющая кредитование граждан под залог принадлежащих им вещей, а также хранение вещей на возмездной основе.





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