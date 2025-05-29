Первый в мире 5G модуль для автомобилей: LG Innotek раскрывает секреты технологии

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания LG Innotek объявила о создании первого в мире модуля связи 5G NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Network) для автомобилей.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info дверь автомобиля

Эта передовая технология, как заявили представители компании в среду, существенно расширит возможности широкополосной связи, обеспечивая высокую точность определения местоположения и поддержку автономного вождения.

Модуль 5G NTN для транспортных средств представляет собой ключевой элемент, обеспечивающий передачу данных между автомобилем и сетевой инфраструктурой, включая спутники и другие неземные платформы, посредством соединения 5G. Он рассматривается как важная технология для развития программно-определяемых автомобилей и систем автономного управления.

Большинство существующих модулей 5G NTN используют узкополосные сети NTN, опирающиеся на высотные спутники для обеспечения широкого покрытия. Однако, ограниченная скорость передачи данных затрудняет обработку больших объемов информации, необходимых для передовых технологий, таких как автономное вождение высокого уровня.

Разработка LG Innotek, использующая спутники на низкой околоземной орбите, обеспечивает широкополосную связь, высокую скорость и большой объем передаваемых данных. По сравнению с существующими решениями, скорость передачи данных увеличивается в сотни раз, а задержка сокращается до нескольких сотен миллисекунд, пишет The Korea Times

Этот модуль, по словам LG Innotek, значительно расширит возможности автопроизводителей в области технологий нового поколения, включая автономное вождение. Спутниковая связь обеспечит передачу и получение точных данных о местоположении в любой точке, что позволит оперативно обновлять алгоритмы автономного вождения и повышать общую эффективность управления.

Компания планирует запустить массовое производство модуля в первом квартале следующего года и использовать его для укрепления своих позиций на мировом рынке модулей связи для автомобилей. В настоящее время компания активно продвигает свой продукт среди автопроизводителей в Северной Америке и Японии.

"Модули связи для автомобилей и автомобильное освещение станут ключевыми направлениями бизнеса LG Innotek в сфере автокомпонентов", - подчеркнул представитель LG Innotek. "Мы продолжим разрабатывать инновационные компоненты, предлагающие уникальную ценность для наших клиентов."

Уточнения

Алгори́тм (лат. algorithmi — от имени среднеазиатского математика Аль-Хорезми) — совокупность точно заданных правил решения некоторого класса задач или набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения определённой задачи.



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