Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семь фактов о тюрках, которые изменит найденная в Узбекистане монета
Как избавиться от жирных пятен на любимой одежде всего за несколько минут
Более 50 млн поездок по России: россияне устремляются в эти регионы — узнайте, что манит туристов
Гигант весом в полтонны и карлик с глазами как бусинки — мир оленей не такой, как ты думал
Из Орехово-Зуево — в топ РПЛ: подмосковные футболисты, которые зажгли в сезоне-2024/25
Вместо кучи косметики эффективный план на 3 дня: как сделать губы идеальными с помощью циклирования
Не спеши в автосалон за новым китайцем: 5 авто с пробегом, которые точно стоит рассмотреть для покупки
Закручивай, запекай, удивляй: пирог, который не надо резать
Настя Ивлеева отпраздновала свою свадьбу с Филиппом Бегаком

Европейские предприятия успешно исчерпали квоту на чугун из России — как это произошло

2:08
Экономика

Европейские предприятия практически полностью использовали выделенную Еврокомиссией годовую квоту на импорт чугуна из России уже в первом квартале 2025 года, пишет EADaily.

Разливочная машина
Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Разливочная машина

Статистика Евростата показывает, что в период с января по март объем экспорта российского чугуна в страны Евросоюза увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 697 тысяч тонн, согласно информации, опубликованной в "Ведомостях" со ссылкой на данные Европейского статистического агентства.

Основным импортером российского чугуна в указанный период стала Италия, закупившая 524 620 тонн металла. Латвия импортировала 87 270 тонн, а Бельгия — 31 000 тонн.

По данным Евростата, доход российских металлургов от экспорта в Европу в первом квартале составил 245,4 млн евро. Стоит отметить, что квота в 700 тысяч тонн является санкционной мерой ЕС против России, введенной в декабре 2023 года. Согласно установленным правилам, поставки чугуна из России в ЕС должны полностью прекратиться в 2026 году.

Ранее, как отмечалось в "Ъ", около половины российского экспорта чугуна направлялось в США. Однако после введения американской стороной 70-процентных пошлин в 2023 году, данный экспорт фактически прекратился.

Издание также подчеркнуло, что при стабильности мировых цен и низком спросе внутри России, производство чугуна в стране может сократиться. Несмотря на это, в январе-марте 2025 года российские металлурги произвели 15,2 млн тонн сплава, что позволило РФ войти в тройку лидеров стран-производителей чугуна.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Красота и стиль
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года Аудио 
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Авто
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера Аудио 
Купил и забыл про сервис: какие автомобили прослужат вам долгие годы
Авто
Купил и забыл про сервис: какие автомобили прослужат вам долгие годы Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Последние материалы
Как избавиться от жирных пятен на любимой одежде всего за несколько минут
Более 50 млн поездок по России: россияне устремляются в эти регионы — узнайте, что манит туристов
Гигант весом в полтонны и карлик с глазами как бусинки — мир оленей не такой, как ты думал
Из Орехово-Зуево — в топ РПЛ: подмосковные футболисты, которые зажгли в сезоне-2024/25
Вместо кучи косметики эффективный план на 3 дня: как сделать губы идеальными с помощью циклирования
Европейские предприятия успешно исчерпали квоту на чугун из России — как это произошло
Не спеши в автосалон за новым китайцем: 5 авто с пробегом, которые точно стоит рассмотреть для покупки
Закручивай, запекай, удивляй: пирог, который не надо резать
Настя Ивлеева отпраздновала свою свадьбу с Филиппом Бегаком
Самый полезный гарнир: что подать к котлете без вреда для фигуры и с пользой для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.