Европейские предприятия успешно исчерпали квоту на чугун из России — как это произошло

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские предприятия практически полностью использовали выделенную Еврокомиссией годовую квоту на импорт чугуна из России уже в первом квартале 2025 года, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Разливочная машина

Статистика Евростата показывает, что в период с января по март объем экспорта российского чугуна в страны Евросоюза увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 697 тысяч тонн, согласно информации, опубликованной в "Ведомостях" со ссылкой на данные Европейского статистического агентства.

Основным импортером российского чугуна в указанный период стала Италия, закупившая 524 620 тонн металла. Латвия импортировала 87 270 тонн, а Бельгия — 31 000 тонн.

По данным Евростата, доход российских металлургов от экспорта в Европу в первом квартале составил 245,4 млн евро. Стоит отметить, что квота в 700 тысяч тонн является санкционной мерой ЕС против России, введенной в декабре 2023 года. Согласно установленным правилам, поставки чугуна из России в ЕС должны полностью прекратиться в 2026 году.

Ранее, как отмечалось в "Ъ", около половины российского экспорта чугуна направлялось в США. Однако после введения американской стороной 70-процентных пошлин в 2023 году, данный экспорт фактически прекратился.

Издание также подчеркнуло, что при стабильности мировых цен и низком спросе внутри России, производство чугуна в стране может сократиться. Несмотря на это, в январе-марте 2025 года российские металлурги произвели 15,2 млн тонн сплава, что позволило РФ войти в тройку лидеров стран-производителей чугуна.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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