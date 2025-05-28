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Тайные манёвры Glencore: запасы российской меди вывозят в Китай

1:40
Экономика

Согласно источникам Bloomberg, Glencore осуществляет закупку российской меди на Лондонской бирже металлов (LME) с целью дальнейшей транспортировки в Китай, пишет EADaily.

Медь
Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медь

Это свидетельствует о нехватке данного металла у ведущего мирового потребителя.

Агентство сообщает, что за последние три сессии на LME зафиксированы запросы на поставку около 15 000 тонн меди со складов в Роттердаме, что привело к годовому минимуму биржевых запасов.

После начала специальной военной операции многие фирмы прекратили приобретать российскую медь, что вызвало ее скопление на европейских складах, откуда доставка в Китай экономически невыгодна.

Bloomberg предполагает, что действия Glencore обусловлены сложной рыночной ситуацией в Китае, возникшей из-за угроз Дональда Трампа о введении пошлин на импорт меди, что вызвало перенаправление больших объемов в США. Это спровоцировало трейдеров на покупку меди на LME для последующей отправки в Китай.

Наценка на отдельные марки меди в Китае достигла пятилетнего максимума, а срочные поставки стали дороже отложенных.

Агентство отмечает, что Glencore также может извлечь выгоду из возможного смягчения санкций против России в случае достижения мирного урегулирования с Украиной.

Несмотря на заявления Glencore об отказе от новых сделок с российскими товарами с 2022 года, трейдер, как и другие участники рынка, продолжает покупать и продавать российский металл на LME.

Уточнения

Тре́йдер (от англ. trader «торговец») — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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