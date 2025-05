Новый механизм ОПЕК+ перевернёт расчёт нефтяных квот — вот что известно

Что произойдёт с добычей нефти после 2026 года? Этот вопрос стал центральным на последней министерской встрече стран ОПЕК+.

Фото: wikimapia by Artur1917, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Cтанки-качалки близ микрорайона Перегонного (Ишимбай) напротив скважины № 702. Принадлежат НГДУ «Ишимбайнефть», входящего в структуру ПАО «АНК „Башнефть“».

Главное решение — разработка специального механизма оценки максимальных мощностей добычи нефти. Именно на его основе будет определяться, сколько нефти смогут добывать страны-участницы в рамках сделки ОПЕК+ в 2027 году. Об этом говорится в официальном заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте организации

Что решили оставить без изменений

Несмотря на подготовку к будущим корректировкам, квоты на добычу нефти, действующие до конца 2026 года, решено сохранить. Это означает, что текущие лимиты будут соблюдаться ещё как минимум полтора года.

Кроме того, подтвердили и другой важный пункт: заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продолжат проходить раз в два месяца. Однако при необходимости страны могут оперативно собрать внеочередную встречу.

Условие, которое остаётся ключевым

ОПЕК+ вновь напомнили участникам сделки о важности строгого выполнения обязательств по сокращению добычи. Это включает в себя и механизм компенсации — он по-прежнему считается критически важным для сохранения баланса на рынке.

Следующая министерская встреча запланирована на 30 ноября. Возможно, именно тогда участники представят первые наработки по новому методу оценки мощностей.

Уточнения

