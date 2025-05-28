Новый механизм ОПЕК+ перевернёт расчёт нефтяных квот — вот что известно

Что произойдёт с добычей нефти после 2026 года? Этот вопрос стал центральным на последней министерской встрече стран ОПЕК+.
Главное решение — разработка специального механизма оценки максимальных мощностей добычи нефти. Именно на его основе будет определяться, сколько нефти смогут добывать страны-участницы в рамках сделки ОПЕК+ в 2027 году. Об этом говорится в официальном заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте организации
Несмотря на подготовку к будущим корректировкам, квоты на добычу нефти, действующие до конца 2026 года, решено сохранить. Это означает, что текущие лимиты будут соблюдаться ещё как минимум полтора года.
Кроме того, подтвердили и другой важный пункт: заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продолжат проходить раз в два месяца. Однако при необходимости страны могут оперативно собрать внеочередную встречу.
ОПЕК+ вновь напомнили участникам сделки о важности строгого выполнения обязательств по сокращению добычи. Это включает в себя и механизм компенсации — он по-прежнему считается критически важным для сохранения баланса на рынке.
Следующая министерская встреча запланирована на 30 ноября. Возможно, именно тогда участники представят первые наработки по новому методу оценки мощностей.
Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.
Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.
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