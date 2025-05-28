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Новый механизм ОПЕК+ перевернёт расчёт нефтяных квот — вот что известно

1:36
Экономика

Что произойдёт с добычей нефти после 2026 года? Этот вопрос стал центральным на последней министерской встрече стран ОПЕК+.

Cтанки-качалки близ микрорайона Перегонного (Ишимбай) напротив скважины № 702. Принадлежат НГДУ «Ишимбайнефть», входящего в структуру ПАО «АНК „Башнефть“».
Фото: wikimapia by Artur1917, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Cтанки-качалки близ микрорайона Перегонного (Ишимбай) напротив скважины № 702. Принадлежат НГДУ «Ишимбайнефть», входящего в структуру ПАО «АНК „Башнефть“».

Главное решение — разработка специального механизма оценки максимальных мощностей добычи нефти. Именно на его основе будет определяться, сколько нефти смогут добывать страны-участницы в рамках сделки ОПЕК+ в 2027 году. Об этом говорится в официальном заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте организации

Что решили оставить без изменений

Несмотря на подготовку к будущим корректировкам, квоты на добычу нефти, действующие до конца 2026 года, решено сохранить. Это означает, что текущие лимиты будут соблюдаться ещё как минимум полтора года.

Кроме того, подтвердили и другой важный пункт: заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продолжат проходить раз в два месяца. Однако при необходимости страны могут оперативно собрать внеочередную встречу.

Условие, которое остаётся ключевым

ОПЕК+ вновь напомнили участникам сделки о важности строгого выполнения обязательств по сокращению добычи. Это включает в себя и механизм компенсации — он по-прежнему считается критически важным для сохранения баланса на рынке.

Следующая министерская встреча запланирована на 30 ноября. Возможно, именно тогда участники представят первые наработки по новому методу оценки мощностей.

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.

Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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