Пенсионные баллы растут даже без официального трудоустройства — вот какие случаи идут в зачёт

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Многие уверены: пенсия напрямую зависит только от стажа и зарплаты. Но есть важные нюансы — пенсионные баллы можно накапливать даже в периоды, когда вы официально не трудоустроены. И речь не только об уходе за детьми.

Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Старость

Армия и дети — не только забота, но и баллы

Срочная служба в армии даёт мужчине 1,8 пенсионного балла в год. Однако особенно весомыми оказываются периоды ухода за детьми. Причём с каждым следующим ребёнком начисления заметно увеличиваются:

1,8 балла — за первого ребёнка в течение года;

3,6 балла — за второго;

5,4 балла — за третьего и каждого следующего.

Если, например, в семье трое детей, мать может получить до 16,2 дополнительных балла. Главное — уход должен быть осуществлён до достижения ребёнком возраста 1,5 лет.

Забота о близких — тоже вклад в будущее

Дополнительные 1,8 балла в год полагаются тем, кто ухаживает:

за инвалидом I группы;

за ребёнком с инвалидностью;

за пожилым старше 80 лет.

Эти периоды тоже считаются социально значимыми и увеличивают индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

Жизнь с военным или дипломатическая служба — тоже в зачёт

Если вы переехали вместе с супругом-военнослужащим в отдалённый район, где невозможно трудоустроиться, то в течение пяти лет можете рассчитывать на те же 1,8 балла ежегодно.

Такая же норма распространяется на супругов сотрудников российских дипмиссий за границей: если один из супругов не работает, но сопровождает другого, в течение пяти лет также начисляются пенсионные баллы.

Возможности, о которых многие не знают

Все эти меры — возможность для неработающих граждан не выпадать из пенсионной системы. Особенно это важно для мам с несколькими детьми, родственников, ухаживающих за пожилыми, и семей военных или дипломатов.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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