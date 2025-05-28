Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холодный суп, горячий эффект: ешь и смотри, как тают лишние сантиметры
Перелёт не станет мучением: что надеть, выпить и съесть в небе
Больше мощности, больше километров и меньше букв — новый Toyota bZ готов удивлять
Овечкин и пиво на стадионах: как чемпион может изменить отношение к алкоголю у фанатов и чиновников
Питомец ведёт себя странно: это не капризы, а сигнал, который вы не замечаете
Лавровый лист на кухне: опасности, о которых не говорят даже опытные хозяйки
Прямо из недр земли: как кислоты вулкана угрожают водоёмам Камчатки
Lada готовит SUV-сюрприз: внешность и салон покажут уже 18 июня
Где в Татарстане можно оздоровиться и не разориться — лучший выбор этого лета

Пенсионные баллы растут даже без официального трудоустройства — вот какие случаи идут в зачёт

2:12
Экономика

Многие уверены: пенсия напрямую зависит только от стажа и зарплаты. Но есть важные нюансы — пенсионные баллы можно накапливать даже в периоды, когда вы официально не трудоустроены. И речь не только об уходе за детьми.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

Армия и дети — не только забота, но и баллы

Срочная служба в армии даёт мужчине 1,8 пенсионного балла в год. Однако особенно весомыми оказываются периоды ухода за детьми. Причём с каждым следующим ребёнком начисления заметно увеличиваются:

  • 1,8 балла — за первого ребёнка в течение года;
  • 3,6 балла — за второго;
  • 5,4 балла — за третьего и каждого следующего.

Если, например, в семье трое детей, мать может получить до 16,2 дополнительных балла. Главное — уход должен быть осуществлён до достижения ребёнком возраста 1,5 лет.

Забота о близких — тоже вклад в будущее

Дополнительные 1,8 балла в год полагаются тем, кто ухаживает:

  • за инвалидом I группы;
  • за ребёнком с инвалидностью;
  • за пожилым старше 80 лет.

Эти периоды тоже считаются социально значимыми и увеличивают индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

Жизнь с военным или дипломатическая служба — тоже в зачёт

Если вы переехали вместе с супругом-военнослужащим в отдалённый район, где невозможно трудоустроиться, то в течение пяти лет можете рассчитывать на те же 1,8 балла ежегодно.

Такая же норма распространяется на супругов сотрудников российских дипмиссий за границей: если один из супругов не работает, но сопровождает другого, в течение пяти лет также начисляются пенсионные баллы.

Возможности, о которых многие не знают

Все эти меры — возможность для неработающих граждан не выпадать из пенсионной системы. Особенно это важно для мам с несколькими детьми, родственников, ухаживающих за пожилыми, и семей военных или дипломатов.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Наука и техника
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё Аудио 
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Авто
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке Аудио 
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Мир. Новости мира
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры Аудио 
Популярное
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке

На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.

Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Последние материалы
Питомец ведёт себя странно: это не капризы, а сигнал, который вы не замечаете
Лавровый лист на кухне: опасности, о которых не говорят даже опытные хозяйки
Прямо из недр земли: как кислоты вулкана угрожают водоёмам Камчатки
Lada готовит SUV-сюрприз: внешность и салон покажут уже 18 июня
Где в Татарстане можно оздоровиться и не разориться — лучший выбор этого лета
Кто виноват в отсутствии плодов на вашем лимонном дереве
Идеальная летняя косметичка: 8 средств, которые точно пригодятся в уходе за кожей и волосами
Полная чушь: директор Киркорова ответила на вопросы о причинах госпитализации певца
29 мая: День миротворцев ООН, военных автомобилистов и ветеранов-таможенников
Йога, которая спасает суставы: как снять боль и вернуть гибкость после 65 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.