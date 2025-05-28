Бассейн, сауна и оранжереи: что ждёт новых владельцев дома Стэнли Кубрика за рекордные деньги

Бывшая резиденция и рабочая студия известного американского кинорежиссера Стэнли Кубрика выставлена на продажу в городке Элстри (графство Хартфордшир, Великобритания)..

Фото: commons.wikimedia.org by Ольга-лио, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ дом

Этот девятикомнатный дом, отмеченный памятной синей табличкой в честь Кубрика и находящийся неподалеку от студии "Элстри", оценен в 6 950 000 фунтов стерлингов (более 746 млн рублей).

На протяжении 14 лет Стэнли Кубрик проживал в Эбботс-Мид вместе со своей супругой Кристианой и тремя детьми, приобретя дом в 1965 году у отца Саймона Коуэлла, влиятельного деятеля музыкальной индустрии. В период проживания в этом особняке в Элстри Кубрик работал над такими культовыми картинами, как "2001 год: Космическая одиссея", "Заводной апельсин", "Сияние" и "Барри Линдон".

По словам Стивена Спенсера из агентства Savills, занимающегося продажей недвижимости, близость к студии Elstree делала это место идеальным для Кубрика и его семьи, но он также активно работал дома, скрупулезно контролируя все этапы создания четырех фильмов, вошедших в его выдающееся творческое наследие, не покидая пределов этого дома, пишет The Standard.

Главная спальня располагает действующим камином с резной мраморной отделкой и видом на приусадебный участок.

Эбботс-Мид, претерпевший расширение и реконструкцию, в настоящее время представляет собой просторное жилище площадью 700 квадратных метров, расположенное на трех этажах. Оригинальные элементы дома, построенного в XIX веке, включают в себя изысканные карнизы, действующие камины, оригинальные двери и эркеры.

Помимо девяти спален, в доме имеется просторная столовая, кухня в фермерском стиле и отдельная студия.

На территории также расположены бассейн, сауна, две оранжереи, мастерские и студии, а также фруктовый сад.

Уточнения

Оранжере́я — пристройка или строение для выращивания растений, искусственная экосистема.





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