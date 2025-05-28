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Секреты вкуса лучших ресторанов Сахалина: представлены уникальные дегустационные сеты из трёх блюд за 1250 рублей на марафоне Дикоросия

Экономика

В Сахалинской области дан старт уникальному гастрономическому событию — марафону "Дикоросия".

салат с креветками и гренками
Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салат с креветками и гренками

Восемнадцать лучших ресторанов областного центра представят на суд публики авторские дегустационные сеты, в составе которых — местные деликатесы и дикорастущие растения.

Каждый сет состоит из трёх блюд и предлагается по фиксированной цене — 1250 рублей. Информация об этом появилась в Telegram-канале GoSakhalin.

В рамках гастрономического марафона каждое заведение-участник разработало специальное меню, включающее три позиции по единой стоимости — 1250 рублей. Это прекрасная возможность по достоинству оценить кулинарные эксперименты сахалинских шеф-поваров и открыть для себя новые, необычные вкусовые сочетания.

В "Дикоросии" участвуют: Asia, Cheddar Cheese Bar, Crab's Story, Giorgi, Гриль на небе, ЕдаВино, Клево, Летто, Миринэ (в трех локациях), Рыба моей мечты, Сахалинка, Сварог, Стамбул, Чехов Паб, Sagalien, Shelby, Tokyo, а также особенный участник — "Айны" с острова Кунашир.

Каждое заведение предлагает уникальные сеты с оригинальными названиями и составом блюд, отражающими местные особенности и кулинарные традиции.

Уточнения

Сет (от англ. set — ряд, серия) — набор чего-либо, например: набор фотографий (фотосет); набор косметических предметов; набор суши или программа выступления диджея.
 

Сахали́н — остров у восточного побережья Азии. Вместе с Курильскими островами целиком входит в состав Сахалинской области.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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