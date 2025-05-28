ПАО Газпром привлек на рынке облигаций 400 млн долларов

27 мая 2025 года ПАО "Газпром" привлек на рынке облигаций 400 млн долларов в эквиваленте, закрыв книгу заявок по второму выпуску в долларах с расчетами в рублях в этом году. Технические расчеты запланированы на 29 мая 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Газпром

ПАО "Газпром" воспользовался благоприятной рыночной конъюнктурой и установил новый рекорд на российском рынке облигаций, номинированных в валюте с расчетами в рублях, разместив выпуск объемом 400 млн долларов по ставке купона 7,25% и сроком 4 года. Выпуск осуществлен без премии ко вторичному рынку.

Размещение уникально самым длинным сроком и самой низкой ставкой купона для выпусков сроком более 1 года среди всех корпоративных облигаций в долларах или евро с расчетами в рублях в этом году.

ПАО "Газпром" привлек крупнейший объем среди других эмитентов с начала года на локальном рынке облигаций в долларах и евро, разместив три выпуска суммарным объемом 1 150 млн долларов в эквиваленте на срок более 3 лет.

Новый выпуск находился в маркетинге с 21 мая 2025 года с ориентировочным объемом от 150 млн долларов по ставке купона не выше 8%. 27 мая 2025 эмитент открыл книгу заявок с объемом от 200 млн долларов по ставке купона не выше 7,75%. Благодаря собранному значительному спросу от инвесторов эмитент увеличил объем сделки в два раза и установил финальный купон на 75 б. п. ниже первоначального ориентира.

На пике книга заявок достигла 525 млн долларов с консолидированными ордерами от 70 инвесторов. В выпуске приняли участие клиенты частных банков и брокерского обслуживания на 76% от объема выпуска, управляющие, страховые и инвестиционные компании — на 15%, а также банки — на 9%.

"Последовательный с начала года выход ПАО "Газпром" на российский рынок с успешными размещениями, объем и срок которых увеличивается, а ставка купона понижается, создает не только позитивную динамику для собственных облигаций в обращении, но и новые ориентиры для всего рынка корпоративных бондов России", — отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

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