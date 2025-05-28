Налог на сверхприбыль разрушает нефтегазовую индустрию Великобритании — вот что об этом думает Enquest

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор Enquest раскритиковал британский налог на сверхприбыль в энергетическом секторе, заявив, что он "наносит непоправимый вред" нефтегазовой индустрии и подрывает инвестиционную привлекательность.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ добыча нефти

Компания планирует придерживаться консервативной инвестиционной стратегии из-за высоких налоговых выплат и ожидает значительные отчисления в казну в июне 2025 года.

В Enquest подчеркивают, что Великобритания — единственная страна, взимающая налог на сверхприбыль с отечественных энергетических компаний, которые не получают неожиданных доходов, что еще больше снижает их конкурентоспособность. Глава Enquest резко осудил налог на прибыль нефтяных и газовых компаний, назвав его "разрушительным" для отрасли и "ведущим к сокращению рабочих мест".

Амджад Бсейсу, возглавляющий Enquest, во время оперативного совещания призвал к отмене налога на добычу полезных ископаемых в Северном море, поскольку это делает Великобританию менее привлекательным местом для капиталовложений.

Налог на прибыль энергетических компаний, введенный в мае 2022 года, распространяется на нефтегазовые компании, работающие в Северном море, и направлен на обложение дополнительной прибыли, полученной ими из-за роста цен на энергоносители после начала российско-украинского конфликта. Первоначальная ставка налога составляла 25%, но в январе 2023 года была увеличена до 35%.

Налог был продлен до марта 2030 года, однако предусмотрен механизм досрочной отмены в случае значительного падения цен. Ранее компания Harbour Energy, зарегистрированная в Лондоне, критиковала

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





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