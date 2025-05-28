Коллекционный рынок: вот как одна монета может стоить 1000 евро

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

С момента введения евро в 2002 году страны еврозоны регулярно выпускают коммеморативные монеты с изображением исторических событий или юбилеев.

Фото: royalmint is licensed under Free More info памятная монета в 5 фунтов стерлингов

Мартину 43 года, он увлекается нумизматикой с подросткового возраста, ему повезло случайно обнаружить монету, полученную им в сдаче во время отпуска в Испании.

"Это была двуеуродовая монета с особым дизайном, которую я никогда раньше не видел. После некоторых поисков я выяснил, что она была выпущена ограниченным тиражом в честь старого моста в Сеговии. Я купил её за два евро, а её реальная стоимость тогда составляла 30 евро", — рассказывает Мартин.

Коммеморативные двуеуродовые монеты часто выпускаются ограниченным тиражом, что иногда значительно повышает их стоимость с годами. Мотивы разнообразны, отображая исторические фигуры, значимые события или символические места Европы.

Монета с изображением Грейс Келли, выпущенная Монако в 2007 году, сегодня может стоить тысячи евро на коллекционном рынке. Всего было отчеканено 20 001 экземпляр.

Идентификация коммеморативной монеты и оценка её стоимости требует некоторых знаний. Мартин советует обращать внимание на детали дизайна, проверять год чеканки и использовать каталоги или специализированные сайты по нумизматике, пишет farmitoo.

"Также существуют онлайн-группы и форумы, где люди делятся своими находками и помогают оценить монеты", — добавляет он.

В 2018 году монета в два евро, посвященная десятилетию европейской экономики и валюты, выпущенная Финляндией, была продана за 100 евро, несмотря на многомиллионный тираж.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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