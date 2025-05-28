Кто оказался на вершине финансового Олимпа? Топ-10 самых сильных валют в 2025 году

2:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

ООН официально признает 180 валют в 195 странах, однако реальная ценность валюты определяется не только её популярностью, но и покупательной способностью при обмене на товары и услуги.

Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Денежные купюры

Сила валюты зависит от нескольких ключевых факторов, таких как спрос и предложение на валютных рынках, уровень инфляции, состояние экономики и политика центрального банка. Общая стабильность страны также имеет значение.

10 самых сильных валют в мире на 2025 год по данным Forbes:

1. Кувейтский динар (KWD) — самая дорогая валюта, введенная в 1960 году. Экономическая стабильность Кувейта поддерживается запасами нефти и безналоговым режимом.

2. Бахрейнский динар (BHD) — валюта Бахрейна, введенная в 1965 году и привязанная к доллару США.

3. Оманский риал (OMR) — валюта Омана с фиксированным курсом к доллару, введенная в 1970 году.

4. Иорданский динар (JOD) — валюта Иордании с высокими значениями благодаря фиксированным обменным курсам и диверсифицированной экономике.

5. Гибралтарский фунт (GIP) — привязан к британскому фунту, устойчивость которого зависит от экономики Великобритании.

6. Британский фунт стерлингов (GBP) — официальная валюта Великобритании с важной ролью в мировой финансовой системе.

7. Доллар Каймановых Островов (KYD) — валюта Каймановых островов с фиксированным курсом к доллару США.

8. Швейцарский франк (CHF) — валюта Швейцарии, известная своей экономической стабильностью и строгой денежно-кредитной политикой.

9. Евро (EUR) — валюта еврозоны, которая также занимает высокие позиции в мире.

10. Доллар США — официальная валюта Соединённых Штатов, введённая в обращение в 1792 году. Он является самой распространённой валютой в мире и играет роль основной резервной валюты.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.