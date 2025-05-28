Авиаучёты нерестилищ: изучены запасы корфо-карагинской сельди

Уже более 80 лет специалисты КамчатНИРО занимаются мониторингом запасов корфо-карагинской сельди, которая является ключевым объектом для рыбаков Дальнего Востока.
Прогнозы по состоянию запасов основываются на исследованиях в нерестовый период (май) и во время нагула и зимовки (ноябрь-декабрь). Особенно важными являются авиаучеты на нерестилищах.
Экспедиция включает аэровизуальный учет и оконтуривание районов икрометания, оценку интенсивности нереста и определение биологических характеристик сельди. Начальник экспедиции Семен Веселов рассказал, что за почти 10 часов полетов на вертолете были обследованы основные нерестилища в заливах Корфа, Уала и Анапка. Также были собраны пробы нерестового субстрата и проведены гидрологические исследования.
По оценке ученых, первые подходы сельди и нерест начались 6-7 мая, с наибольшим скоплением в заливе Анапка. Пик нереста пришелся на 10 мая.
Сейчас полученные данные обрабатываются, и результаты будут использованы для оценки текущего и будущего состояния запасов, а также для обоснования общего допустимого улова сельди в Карагинской подзоне на 2027 год, пишет Fishnews.
Не́рест — сложное инстинктивное поведение рыб в период размножения.
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