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Авиаучёты нерестилищ: изучены запасы корфо-карагинской сельди

1:25
Экономика

Уже более 80 лет специалисты КамчатНИРО занимаются мониторингом запасов корфо-карагинской сельди, которая является ключевым объектом для рыбаков Дальнего Востока.

На дне моря
Фото: flickr.com by USFWS - Pacific Region, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
На дне моря

Прогнозы по состоянию запасов основываются на исследованиях в нерестовый период (май) и во время нагула и зимовки (ноябрь-декабрь). Особенно важными являются авиаучеты на нерестилищах.

Экспедиция включает аэровизуальный учет и оконтуривание районов икрометания, оценку интенсивности нереста и определение биологических характеристик сельди. Начальник экспедиции Семен Веселов рассказал, что за почти 10 часов полетов на вертолете были обследованы основные нерестилища в заливах Корфа, Уала и Анапка. Также были собраны пробы нерестового субстрата и проведены гидрологические исследования.

По оценке ученых, первые подходы сельди и нерест начались 6-7 мая, с наибольшим скоплением в заливе Анапка. Пик нереста пришелся на 10 мая.

Сейчас полученные данные обрабатываются, и результаты будут использованы для оценки текущего и будущего состояния запасов, а также для обоснования общего допустимого улова сельди в Карагинской подзоне на 2027 год, пишет Fishnews.

Уточнения

Не́рест — сложное инстинктивное поведение рыб в период размножения.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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