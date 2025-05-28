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Небесные странники: необычные вертолёты СССР, которые удивляют и сегодня

1:53
Экономика » Производство » Авиация

Советская вертолётная техника — это не только классические Ми-8 и Ми-24, которые знает весь мир.

Ka-52
Фото: commons.wikimedia.org by Vlsergey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ka-52

В тени этих гигантов скрывается множество необычных и экспериментальных моделей, каждая из которых была по-своему уникальной, смелой и технологически продвинутой. Погрузимся в мир советских вертолётов, которые выходили за рамки привычного.

Ка-22 — гибрид самолёта и вертолёта

Один из самых необычных проектов — конвертоплан с двумя большими несущими винтами и крыльями.
Разработан для перевозки грузов и десанта на большие расстояния с высокой скоростью.

Эксперименты показали возможности, но сложности управления и технические проблемы не позволили проекту войти в серийное производство.

Ми-6 "Грузовик-гигант" — самый мощный своего времени

Вертолёт-гигант с грузоподъёмностью до 12 тонн — рекордсмен по вместимости в советской истории.
Использовался для перевозки крупногабаритных грузов, строительных конструкций, а также в военных операциях.

Несмотря на огромный размер, обладал хорошей манёвренностью и мощностью.

Ка-50 "Чёрная акула" — боевой вертолёт с уникальной схемой

Единственный в мире боевой вертолёт с одновинтовой схемой и соосными несущими винтами Ка-50.
Отличается высокой манёвренностью и наличием системы катапультирования для пилота — редкость для вертолётов.

Используется и сегодня, а также стал основой для семейства боевых машин.

Советские вертолёты — это смесь инноваций и амбиций, от грузовых гигантов до боевых сверхсовременных машин. Каждый из них не просто выполнял свою роль, а задавал новые стандарты и расширял границы возможного в авиации.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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