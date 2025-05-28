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Получите деньги до праздников: пенсионерам пообещали досрочные выплаты

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Экономика

Перед длинными июньскими выходными пенсионеров в России ждет досрочная выплата пенсий. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, представляющий фракцию "Единая Россия", все, кому полагаются пенсионные выплаты после 12 июня, смогут получить их уже 10 или 11 числа.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Речь идет о регулярных ежемесячных начислениях в рамках обязательного пенсионного страхования. По словам депутата, такое решение принято с учетом праздничного календаря — чтобы все получатели смогли своевременно получить причитающиеся суммы до наступления выходных.

Таким образом, власти решили избежать задержек и обеспечить людям возможность спокойно распорядиться деньгами заранее, пишет РИА "Новости".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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