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Под угрозой остановки: крупнейший завод сельхозтехники в России может прекратить работу

1:34
Экономика

Российская промышленность может столкнуться с громким кризисом: один из ключевых игроков в сфере сельхозмашиностроения — компания "Ростсельмаш" — готовится приостановить деятельность. Как стало известно из обращения вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко к премьер-министру Михаилу Мишустину, опубликованного в её Telegram-канале, предприятие рискует полностью остановиться уже с июля.

Завод
Фото: freepik by usertrmk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завод

Завод, на котором трудятся около 15 тысяч человек, обеспечивает более 50% отечественного рынка зерноуборочной техники. Ежегодно предприятие способно производить свыше восьми тысяч комбайнов и не менее пяти тысяч тракторов. Однако в этом году планы были пересмотрены.

По данным на середину мая, склады завода переполнены: там хранятся более 2 300 нереализованных комбайнов и порядка 700 тракторов. На фоне падения спроса производственные объёмы уже несколько раз сокращались и опустились до исторического минимума — таких низких цифр, как сообщается, не было с 2006 года: всего около трёх тысяч комбайнов и тысячи тракторов.

Сейчас часть сотрудников занята на вспомогательных участках, не связанных с основным производством. С 1 июня весь коллектив отправляется в ежегодный оплачиваемый отпуск. Однако если спрос не восстановится, а у аграриев не появится финансирование для обновления парка техники, с июля завод может перейти в режим простоя.

Уточнения

Группа компаний «Ростсельмаш» (офиц. — Общество с ограниченной ответственностью «Комбайновый завод „Ростсельмаш“») — разработчик и производитель сельскохозяйственной техники.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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