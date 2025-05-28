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Германия уходит в минус третий год подряд: что происходит с экономикой флагмана ЕС

1:05
Экономика

Экономическая ситуация в Германии продолжает вызывать тревогу: в Немецкой торгово-промышленной палате (DIHK) заявили, что признаки устойчивого восстановления в экономике отсутствуют.

Флаг Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

По оценкам организации, ни один из ключевых экономических индикаторов не демонстрирует роста. Несмотря на удачный старт года, стране не удалось уйти от угрозы рецессии. В DIHK ожидают, что в 2025 году валовой внутренний продукт Германии сократится на 0,3%.

Таким образом, спад будет наблюдаться уже третий год подряд — и это первый подобный случай в послевоенной истории крупнейшей экономики Европейского союза.

Опрос, проведённый среди немецких компаний, также отражает тревожную картину. Примерно 25% предприятий оценивают своё положение как удовлетворительное, но столько же признают его неудовлетворительным. В DIHK отметили, что такой уровень делового пессимизма фиксируется впервые со времён пандемии.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км².

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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