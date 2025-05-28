Tesla теряет позиции: электромобили Volkswagen и BYD переписывают правила игры

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние несколько недель рынок электромобилей пережил настоящие изменения, которые стали неожиданностью для многих.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобили

По данным на апрель 2025 года, Tesla, которая долгое время была лидером, теперь столкнулась с серьезными проблемами. Продажи упали на 49%, и бренд Илона Маска опустился на 11-е место в Европе.

Согласно данным Jato Dynamics, самым продаваемым электромобилем в Европе в апреле 2025 года стал Volkswagen с 23 500 проданными единицами. Это удивительный факт, учитывая, что долгое время рынок был доминирован Tesla.

Тем не менее, китайские компании продолжают расти. Например, BYD увеличил свои продажи на 169% и продал 7 231 электромобиль в прошлом месяце. Их успех связан с такими моделями, как Dolphin, которые предлагают отличное соотношение цены и качества.

В Италии электромобильный рынок также имеет свои особенности. На первом месте среди электромобилей находится Citroen e-C3 благодаря своей доступной цене и государственным стимулам. Tesla Model 3 занимает второе место, а электрический Jeep Avenger замыкает тройку лидеров. BYD пока не вошел в топ-10 в Италии, пишет mobilitasostenibile.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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