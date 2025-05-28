Tencent и Baidu: как китайские ИТ-гиганты обходят американские ограничения

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Tencent и Baidu, ведущие технологические компании Китая, активно развивают свои возможности в области искусственного интеллекта (ИИ) даже на фоне ужесточения американских ограничений на экспорт полупроводников.

Фото: Фото компании РашенСофт Компьютерная сеть

Компании используют различные методы, включая накопление запасов чипов, оптимизацию моделей ИИ и применение отечественных полупроводников. Например, президент Tencent Мартин Лау сообщил, что у них есть значительный запас графических процессоров (GPU), которые необходимы для обучения моделей ИИ. Лау отметил, что Tencent добивается хороших результатов в обучении ИИ с меньшим количеством графических процессоров, чем у американских компаний. Он подчеркнул важность оптимизации программного обеспечения для повышения эффективности использования имеющихся чипов.

Baidu, крупнейшая поисковая компания Китая, также акцентирует внимание на своих возможностях в области ИИ, предлагая "полнофункциональные" решения. Президент облачного бизнеса компании Ду Шэн заявил, что даже без доступа к самым современным чипам, они способны создавать надежные приложения и значительно использовать свои технологии.

Baidu также работает над оптимизацией программного обеспечения и управлением графическими процессорами, что позволяет им эффективно использовать ресурсы. Исполнительный директор компании отметил прогресс в области полупроводников с ИИ в Китае, который поможет снизить последствия ограничений на поставки чипов из США, передает CNBC.

Уточнения

Полупроводни́к — материал, по удельной проводимости занимающий промежуточное место между проводниками и диэлектриками, и отличающийся от проводников (металлов) сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. Основным свойством полупроводников является увеличение электрической проводимости с ростом температуры.





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