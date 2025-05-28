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Новый завод в Венгрии: Mercedes-Benz создаст 3000 рабочих мест

Экономика

Завершилось строительство нового завода Mercedes-Benz в Кечкемете, который будет производить автомобили премиум-класса. Это крупнейшее производственное предприятие компании в Венгрии.

Mercedes-Benz
Фото: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz

Завод уже обеспечивает работой почти пять тысяч венгерских семей, и за последние десятилетия получил репутацию одного из лучших заводов Mercedes, пять раз удостоившись этого звания.

Mercedes-Benz продолжает вкладывать средства в завод, добавляя ещё один миллиард евро. Это создаст три тысячи новых рабочих мест и укрепит региональный центр Кечкемет.

По словам директора завода Йенса Бюлера, сейчас компания проходит через сложный, но стратегически важный переход. Цель заключается в поддержании производства в новых сегментах, особенно в области электромобилей. Завод планирует удвоить свои производственные площади, пишет mandiner.

Уточнения

Репута́ция (от лат. reputatio — букв. обдумывание, размышление), реноме́ (фр. renommée) — слава человека, добрая и дурная, как и чем кто слывет, общее мнение о ком, закрепившееся определённое мнение о человеке или группе людей.
 

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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