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Илон Маск готовит к выпуску смартфон: Tesla может взбудоражить рынок

1:10
Экономика

Илон Маск снова в центре внимания — на этот раз из-за слухов о возможном запуске смартфона под маркой Tesla. Это устройство может стать настоящим конкурентом для таких гигантов, как Apple и Samsung.

илон маск
Фото: flickr.com by Ministério Das Comunicações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
илон маск

Если проект действительно осуществится, он, вероятно, будет ориентирован не только на США, но и на Европу, включая Италию. Маск считает, что Tesla готова выйти на новые рынки, и смартфон может стать следующим шагом.

Идея автопроизводителя, выходящего в мир смартфонов, не нова. Границы между технологиями и мобильностью становятся все более размытыми, и даже Google экспериментирует с беспилотными автомобилями.

Если телефон появится, то его позиционирование на рынке остается вопросом. Это может быть премиум-продукт для немногих или доступное устройство с расширенными функциями для широкой аудитории. Маск также упомянул, что операционная система Tesla основана на Linux, и они написали много дополнительного программного обеспечения, но это потребует значительных усилий, пишет mistergadget.tech.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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