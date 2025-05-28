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600 млн инвестиций: активы крупнейшего австрийского производителя моторов перешли компании из Индии

1:06
Экономика

Крупнейший европейский производитель моторов, компания KTM, окончательно обанкротился, и все его активы переходят к индийской компании.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Еще полгода назад KTM казалась на коне, но сейчас ситуация изменилась. Выяснилось, что компания находится на грани банкротства, имея долги в размере 70 миллиардов рублей, из-за нераспроданных велосипедов на складе. Суд постановил, что компании необходимо выплатить почти 14 миллиардов рублей, иначе ее ждет ликвидация.

KTM контролируется запутанной сетью компаний, и основная доля принадлежала австрийцам, тогда как индийцы были лишь партнерами. Однако, теперь индийская компания Pierer Bajaj полностью приобрела контроль над KTM, что изменяет ситуацию.

Индийцы вложили 600 миллионов евро, что помогло предотвратить кризис и сохранить производство в Австрии. Однако, есть опасения, что в будущем это может привести к переносу производств в Индию, так как стоимость производства там значительно ниже, пишет autoforum.

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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