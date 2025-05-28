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От провала к успеху: они сколотили 3 млрд долларов на децентрализованной сети ИИ

Экономика

Пол Свайм и Гаррет Оеткен, жители Северного Айдахо (США), которые, неудачно запустив стартап, стали ключевыми лидерами BitTensor — децентрализованной сети ИИ, оцененной более чем в 3 миллиарда долларов.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Их работа была представлена в подкасте All-In, где инвестор Чамат Палихапития описал BitTensor как "биткойн ИИ".

Гаррет — самоучка, который бросил колледж. Пол имел многолетний опыт работы в ИТ в колледже. Оба были полны желания использовать свои идеи и навыки для создания чего-то важного.

Их первый стартап, компания по кибербезопасности на базе ИИ, не взлетел так, как они надеялись. Большинство людей на этом остановились бы. Они не остановились.

"Это дало нам опыт, — говорит Гаррет. — Мы научились, что не нужно делать. Но, что более важно, мы поняли, что можем сделать".

Они продолжили учиться, уточнять, мечтать. Это желание оставаться в игре стало их секретным оружием.

То, что они помогли создать, теперь является глобальной экосистемой, где вознаграждаются заслуги, а не дипломы.

В сети BitTensor тысячи людей по всему миру "майнят", решая задачи, такие как улучшение моделей обнаружения рака или создание 3D-данных. Каждый, у кого есть талант и стремление, может соревноваться и получать деньги, пишет cdapress.

Уточнения

Ко́лледж колле́дж (англ. college через фр. collège от лат. collegium «товарищество, содружество») — учебное заведение, главным образом в системах образования Великобритании, стран Британского Содружества и США.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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