Осталось всего-то ничего — евро может заменить доллар, но при одном условии

Евро имеет потенциал стать реальной альтернативой доллару.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge is licensed under GNU Free Documentation License Евро

Однако для этого правительствам необходимо укрепить финансовую структуру Евросоюза и его систему безопасности, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

В последние месяцы, обеспокоенные непоследовательной экономической политикой США, инвесторы по всему миру сокращают свои долларовые активы. Однако, не видя очевидной замены, многие предпочитают инвестировать в золото.

Глобальная роль евро оставалась стабильной на протяжении многих лет, поскольку финансовые институты ЕС не были полностью сформированы, а правительства не демонстрировали стремления к дальнейшей интеграции.

"Нынешние изменения создают условия для того, чтобы евро заявил о себе в глобальном масштабе, — отметила Лагард. — Однако евро не получит это влияние автоматически — его необходимо заслужить".

Для достижения этой цели Европе необходим более развитый и ликвидный рынок капитала, надежная правовая база и приверженность открытой торговле, подкрепленная возможностями в сфере безопасности.

Хотя доля доллара в международных резервах снижается и составляет 58%, это все еще значительно превышает долю евро в 20%.

По словам Лагард, усиление военной мощи, способной поддерживать партнерские отношения, является необходимым условием для укрепления роли евро. Инвесторы, особенно официальные, ищут геополитические гарантии и инвестируют в активы регионов, являющихся надежными партнерами в сфере безопасности.

Европа также должна стремиться сделать евро предпочтительной валютой для международных торговых операций, чему могут способствовать новые торговые соглашения, расширение трансграничных платежей и соглашения о ликвидности с ЕЦБ.

В то же время, реформирование внутренней экономики остается приоритетной задачей. Рынок капитала в еврозоне все еще раздроблен, неэффективен и не имеет ликвидного и безопасного актива, привлекательного для инвесторов.

Лагард подчеркнула, что совместное финансирование общественных благ может стать основой для постепенного увеличения объема безопасных активов в Европе.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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